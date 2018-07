‘Cocu aast op Janssen’: Pochettino lijkt aan te stuwen op transfer

Vincent Janssen wordt mogelijk nog een seizoen verhuurd aan Fenerbahçe. Sky Sports meldt dinsdagavond dat Tottenham Hotspur in onderhandeling is met de Turkse topclub. Manager Mauricio Pochettino laat desgevraagd weten dat de spits weet hoe de vork in de steel zit, waarmee hij suggereert dat er weinig minuten voor Janssen bij de Londenaren in het verschiet ligt.

Diverse Turkse media hadden reeds gemeld dat Fenerbahçe aast op een nieuwe samenwerking met de spits. Aksam claimde dat Tottenham op een huursom van vijf miljoen euro mikt. Fenerbahçe vond dat bedrag te hoog, waarna de Premier League-club zou hebben voorgesteld om Janssen gratis te verhuren. Daar staat naar verluidt een verplichte optie tot koop van tien miljoen euro tegenover.

Sky Sports 'bevestigt' nu dat Tottenham inderdaad een verplichte optie tot koop wil afdwingen. Janssen zit momenteel niet bij de selectie van Pochettino, die zich in de Verenigde Staten voorbereidt op het nieuwe seizoen. De Argentijn stelt dat Janssen weet wat zijn kansen zijn in Londen: "Het is voor iedere speler anders hoe hij hiermee omgaat. De situatie voor spelers als Vincent is in ieder geval duidelijk."

Janssen heeft komend seizoen bij Fenerbahçe de kans om samen te werken met Phillip Cocu, die zich heeft aangesloten bij de Gele Kanaries. De voormalig topschutter van de Eredivisie kwam in de afgelopen voetbaljaargang tot vier goals en vier assists in zestien wedstrijden in de Süper Lig. "Ik wil graag spelen, dat is belangrijk", zei Janssen, die nog twee jaar vastligt in Londen, vorige maand nog.