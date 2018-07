Heerenveen strikt ‘technisch zeer vaardige middenvelder die spel kan lezen’

Orri Kjartansson strijkt neer bij een Eredivisieclub. De IJslander is namelijk speler geworden van sc Heerenveen, zo melden de Friezen dinsdagavond via de officiële kanalen. De middenvelder komt over van Fylkir en tekent een contract dat hem voor tweeënhalf jaar aan de Friese club verbindt. De zestienjarige Kjartansson sluit aan bij de Onder-17.

Gerry Hamstra, technisch manager van Heerenveen, is blij dat Kjartansson aan de jeugdopleiding van de Friezen wordt toegevoegd. "We halen met Orri een technisch zeer vaardige middenvelder in huis. Hij is allround en kan zowel als verdedigende als aanvallende middenvelder uit de voeten", zo laat de sportbestuurder weten op de clubsite.

"Orri is daarnaast iemand die, ondanks zijn jonge leeftijd, het spel al kan lezen", concludeert Hamstra. Kjartansson is niet de eerste aanwinst die Hamstra deze zomer heeft mogen verwelkomen. Sam Lammers, Sherel Floranus en Rodney Kongolo hadden zich al verbonden aan de Eredivisionist, terwijl donderdag ook bekend werd dat de transfervrije Filip Bednarek aansluit bij Heerenveen.