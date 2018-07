Tim Krul ruilt Premier League transfervrij in voor Championship

Tim Krul speelt de komende twee jaar in de Championship. Norwich City meldt dinsdag via de officiële kanalen dat de Nederlandse sluitpost voor twee seizoenen heeft getekend. De dertigjarige Krul komt transfervrij over van Brighton & Hove Albion, dat besloten had de ervaren sluitpost geen nieuw contract aan te bieden.

De stap van Krul komt niet als een verrassing, aangezien onder meer the Shields Gazette al meldde dat de doelman zich zou gaan verbinden aan the Canaries. Op de site van zijn nieuwe werkgever laat Krul weten verheugd te zijn met zijn nieuwe avontuur; “Ik heb gesproken met de mensen van de club en het liep allemaal heel snel.”

“Ik houd ervan dat iemand echt in jou geïnteresseerd is en niet zit te klooien. Het is een nieuwe start, een kickstart in mijn carrière. Ik kan niet wachten om mijn kwaliteiten te tonen op het veld.” Trainer Daniel Farke reageert verheugd: “Na het vertrek van Angus Gunn, zochten we naar een andere doelman. Toen de kans zich voordeed om een gast als Tim Krul te halen, dan moet je die kans grijpen.”

De achtvoudig international van het Nederlands elftal kwam afgelopen seizoen uit voor Brighton, na een eerdere periode bij Newcastle United. Dat was geen onverdeeld succes: Australisch international Matt Ryan kreeg de voorkeur als eerste doelman. Newcastle verhuurde Krul eerder aan Ajax en AZ, maar ook die dienstverbanden liepen niet uit op een succesvolle samenwerking.