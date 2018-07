Karius weet genoeg na megadeal: ‘Niemand heeft met mij erover gesproken’

Liverpool versterkte zich onlangs met Alisson Becker, die voor minimaal 62,5 miljoen euro werd losgeweekt bij AS Roma. Dat the Reds een recordbedrag hebben betaald voor de Braziliaanse doelman, zet Loris Karius aan het denken. De Duitse sluitpost was verrast toen de twee topclubs de deal aangaande de Braziliaan wereldkundig maakten.

De prestaties van Karius liggen momenteel onder een vergrootglas, nadat hij tijdens de Champions League-finale tegen Real Madrid twee keer opzichtig in de fout ging. Karius erkent dat de megadeal hem niet goed uitkomt. “Natuurlijk, dit is niet ideaal voor mij, maar ik kan er momenteel niets meer over zeggen.” Gevraagd of hij was geïnformeerd over de komst van Alisson, reageert hij: “Niemand heeft met mij erover gesproken.”

Manager Jürgen Klopp heeft al aangegeven dat Liverpool niet voor niets zoveel geld heeft uitgegeven aan Alisson en verzekerde dat de nieuwste aanwinst de nummer één wordt onder de lat bij de topclub. Karius weet niet waar zijn toekomst ligt, zo geeft hij aan in gesprek met diverse Engelse media: “Ik weet het niet momenteel. Ik kan niet zeggen wat ik nu ga doen. Er is nog tijd.”

De 25-jarige doelman kwam in de zomer van 2016 over van FSV Mainz 05, nadat Liverpool ruim zes miljoen euro overmaakte aan de Duitse club. Sindsdien kwam Karius tot 49 wedstrijden voor de Engelse topclub, met 47 tegendoelpunten en 22 clean sheets als resultaat. Momenteel ligt de Duitser nog tot medio 2021 vast op Anfield.