Mourinho wil kwaliteitsinjecties zien en aast nog op ‘twee spelers’

José Mourinho hoopt dat Manchester United deze zomer nog enkele versterkingen gaat halen. De manager van the Red Devils zegt in gesprek met ESPN dat hij blij is met de inkomende transfers van achtereenvolgens Fred, Diogo Dalot en Lee Grant, maar dat nieuwe aanwinsten zeker welkom zijn bij de Engelse grootmacht.

“Er zit een verschil tussen iets wat ik graag wil en iets wat er gaat gebeuren”, aldus de Portugese oefenmeester, die suggereert dat de Engelse topclub zich nog meer moet roeren op de transfermarkt. Gevraagd hoeveel spelers Mourinho graag nog onder zijn hoede wil hebben op Old Trafford, antwoordt hij: “Ik zou nog twee spelers halen.”

Mourinho hoeft geen rechtsback meer, zo geeft hij aan, ondanks blessures bij Antonio Valencia en Dalot. Mourinho erkent dat Valencia waarschijnlijk geen wedstrijden meer zal spelen in de Verenigde Staten. “Ik denk niet dat hij beschikbaar is voor een van de drie wedstrijden van de International Champions Cup. Dit is geen moment om risico's te nemen.”

“Antonio is geen jonge jongen meer. We moeten ervoor zorgen dat hij klaar is voor het begin van het seizoen. We hebben al een geweldige speler gekocht (Dalot, red.). Jong, negentien jaar. Hij is naar mijn mening de beste rechtsback in zijn leeftijdscategorie in Europa. Maar hij onderging in mei een operatie en is herstellende, dus nog meer reden om goed te zorgen voor Antonio.”