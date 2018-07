PSG laat overbodige 54-voudig international naar Rusland verkassen

Grzegorz Krychowiak speelt komend seizoen in Rusland. Lokomotiv Moskou meldt dinsdagmiddag via de officiële kanalen dat de middenvelder voor één seizoen wordt gehuurd van Paris Saint-Germain. De 28-jarige middenvelder werd vorig seizoen ook al verhuurd door de Franse topclub, namelijk aan West Bromwich Albion.

Thomas Tuchel, de nieuwe trainer van PSG, zou binnenskamers hebben duidelijk gemaakt dat 54-voudig international van Polen nauwelijks tot niet in zijn plannen voorkwam, waarna verschillende opties werden bekeken. PSG nam Krychowiak in de zomer van 2016 voor naar verluidt 27,5 miljoen euro over Sevilla, maar Krychowiak kwam in totaal tot slechts negentien wedstrijden in het eerste elftal.

Ook Spartak Moskou zou naar verluidt hebben geaasd op de diensten van Krychowiak, die zijn loopbaan echter vervolgt bij De Stoomlocomotieven. Bij de kampioen van Rusland gaat de middenvelder spelen met rugnummer 7. Krychowiak ligt nog tot medio 2021 vast in het Parc des Princes, maar verschillende media melden dat er een optie tot verplichte koop is bedongen door PSG.