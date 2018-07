Verloren zoon Jordy Clasie keert na drie jaar terug in De Kuip

Jordy Clasie is speler van Feyenoord, zo melden de Rotterdammers via de officiële kanalen. De 27-jarige middenvelder wordt voor één seizoen gehuurd van Southampton, dat in 2015 nog circa vijftien miljoen euro op tafel legde om de zeventienvoudig Oranje-international over te nemen van Feyenoord. Clasie wordt gezien als de opvolger van de naar Al-Ittihad vertrokken Karim El Ahmadi.

Technisch directeur Martin van Geel verleende medewerking aan een vertrek van El Ahmadi, waardoor er een gat opgevuld moest worden op het middenveld. Clasie was al snel in beeld, aangezien de middenvelder regelmatig flirtte met Feyenoord, mede omdat hij verlangde naar een terugkeer naar Nederland vanwege minder periodes bij Southampton en Club Brugge.

In 2015 kwam Clasie terecht bij Southampton, maar daar werd hij nooit een onbetwiste basisspeler. In totaal kwam de middenvelder tot 49 wedstrijden voor the Saints, waarin hij twee keer scoorde en één assist afleverde. Vorig seizoen werd Clasie verhuurd aan Club Brugge, maar met één goal en twee assists in 25 duels was zijn periode in België ook geen onverdeeld succes.

“Het voelt fantastisch om weer terug te zijn. Iedereen weet hoeveel deze club voor mij betekent. Ik ben Feyenoord natuurlijk altijd blijven volgen en ken nog heel veel jongens. Ik heb heel veel zin om me snel bij de selectie te voegen en kijk uit naar mijn rentree in De Kuip. In dat stadion spelen blijft toch magisch”, reageert Clasie op de site van de Rotterdammers.

Van Geel is verheugd over de komst van de middenvelder, die ook jarenlang in de jeugdopleiding heeft gespeeld: “Het is altijd fijn als een speler de club al door en door kent. Dit was voor ons ook nog eens een heel goed moment om Jordy via deze huurverbintenis aan de huidige selectie toe te voegen. Een win-winsituatie voor ons allebei.”