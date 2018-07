Besiktas incasseert miljoenen met verkoop van ‘geweldige speler’ naar Londen

Fabri is speler van Fulham. De Londenaren melden via de officiële kanalen dat de doelman de overstap maakt van Besiktas naar Craven Cottage. Besiktas, dat verplicht is de transfersom bekend te maken, heeft nog geen mededelingen gedaan over het verkregen bedrag, maar naar verluidt ontvangt de Turkse topclub tussen de zes en zeven miljoen euro voor de dertigjarige sluitpost.

Fabri heeft voor drie jaar getekend bij de Engelse promovendus en Fulham heeft de optie om de verbintenis met nog eens twaalf maanden te verlengen. Op de site van zijn nieuwe werkgever reageert de keeper verheugd op de transfer. “Ik ben zo blij om me bij een historische club als Fulham, de oudste club in Londen, aan te sluiten”, aldus de routinier.

“Ik ben erg blij dat ik de kans krijg om namens Fulham in de Premier League te spelen. Iedereen is erg positief over mij en ik ga mijn uiterste best doen”, aldus de dertigjarige Spanjaard, die eerder actief was voor achtereenvolgens Deportivo La Coruña, Real Vallodolid, Recreativo Huelva, Real Betis en sinds 2016 dus voor Besiktas.

Baas Tony Khan is enthousiast over de aankoop: “Hij is een geweldige speler die we al een tijdje in het vizier hadden. De scoutingsrapporten over hem zijn ijzersterk en hij heeft een exceptionele carrière gehad, met ook Champions League-ervaring. Daarnaast heeft hij in het verleden goed samengewerkt met José Sambade Carreira (bij Deportivo La Coruña, red.), dus we verwachten dat zijn komst onze club nog strijdbaarder maakt.”