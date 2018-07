Ten Hag geeft aanvoerdersband aan De Ligt: ‘Vorig jaar uitstekend opgepakt’

Ajax haalde deze zomer met Daley Blind en Dusan Tadic twee ervaren spelers met leidinggevende capaciteiten in huis, maar Matthijs de Ligt is de nieuwe aanvoerder van de Amsterdammers. Dat bevestigde Erik ten Hag dinsdagmiddag op een persconferentie in aanloop naar de belangrijke wedstrijd van woensdagavond in de tweede voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz.

Tijdens het persmoment zat De Ligt naast Ten Hag en de trainer gaf aan dat de talentvolle verdediger tegen Sturm Graz en vrijwel zeker ook de rest van het seizoen de captain van Ajax is. “We moeten dat nog definitief vaststellen met de spelersgroep, maar hij heeft dat vorig jaar uitstekend opgepakt en ik heb heel veel vertrouwen in hem. Matthijs is morgen onze aanvoerder”, aldus de coach, geciteerd door Voetbal International. Nadat Joël Veltman vorig seizoen zijn basisplaats verloor, koos Ten Hag ook al voor De Ligt als aanvoerder.

De Ligt werd de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een transfer. Onder meer Barcelona en Juventus zouden hem graag aantrekken. De Oranje-international wilde niets kwijt over zijn toekomst. “Ik zit hier voor de wedstrijd van morgen, dat is het allerbelangrijkst. Ik ben op dit moment niet bezig met mijn toekomst en daar is deze persconferentie ook niet voor”, aldus de Ajacied. “Dit is een persconferentie over de wedstrijd, niet over de toekomst van Matthijs, dus daar ben ik nu niet mee bezig.”

Tegen Wolverhampton Wanderers speelde De Ligt de tweede helft samen met Blind en dat beviel hem goed. “Daley kan een goede schakel in ons elftal zijn. Hij heeft ervaring in het buitenland en weet waar Ajax voor staat. Hij kan jonge jongens helpen en brengt zelf kwaliteit. Ik denk dat ik goed met hem samen kan spelen, maar het is ook de vraag of ik wel een basisplaats heb want iedereen moet natuurlijk vechten voor zijn plek.”