FIFA maakt genomineerden bekend voor Best Men's Player 2018

De FIFA heeft de nominaties voor de beste spelers van 2018 bekendgemaakt. Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Harry Kane, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Mohamed Salah en Raphaël Varane maken kans op de eretitel, zo maakt de wereldvoetbalbond dinsdagmiddag bekend. Neymar zit niet bij de genomineerden.

Dat Griezmann, Mbappé en Varane erbij zitten, is geen verrassing. De twee aanvallers en verdediger wist ruim een week geleden beslag te leggen op de wereldbeker door Kroatië in de WK-finale met 4-2 te verschalken. Daarnaast wist Varane met Real Madrid afgelopen seizoen voor het derde jaar op rij beslag te leggen op de Champions League, door Liverpool in de finale met 3-1 te verslaan.

Salah, die tijdens de de finale van het miljardenbal geblesseerd moest afhaken, beleefde een droomseizoen bij the Reds en scoorde aan de lopende band. Liverpool moest echter in de finale capituleren voor de ijzersterke Spaanse grootmacht, die onder anderen Ronaldo en Modric, uitgeroepen tot de beste speler van het WK in Rusland, in de gelederen had.

Ook Belgen De Bruyne, die met Manchester City landskampioen werd, en Hazard, die imponeerde op het WK, zijn genomineerd. Daarnaast is Kane een genomineerde. De spits van Tottenham Hotspur was met name in het eerste halfjaar van afgelopen seizoen op dreef. Tot slot maakt ook Messi, de Argentijnse sterspeler van Barcelona, kans op de prijs, die gaat over de prestaties van het afgelopen seizoen.