Persbericht NAC wekt verbazing: ‘Nul kans dat hij voor Chiasso gaat spelen’

NAC Breda meldde maandag dat Rai Vloet voor ‘een goede transfersom’ verkocht is aan FC Chiassio, maar de club uit Zwitserland heeft de komst van de 23-jarige middenvelder nog altijd niet aangekondigd. ‘Goed ingevoerde journalisten’ uit Zwitserland en Italië laten tegenover BN DeStem weten dat Vloet ook helemaal niet naar Chiasso gaat, maar naar het Italiaanse Frosinone. “We hebben het persbericht van NAC vol verbazing gelezen”, klinkt het.

De vermeende overstap van Vloet naar de club van het tweede niveau heeft veel vraagtekens opgeroepen in Zwitserland. “Chiasso speelt zijn wedstrijden voor gemiddeld driehonderd tot vierhonderd toeschouwers en heeft helemaal geen geld om een buitenlandse voetballer te kopen. Waarom zou Rai Vloet bij een kleine club in de eerste divisie van Zwitserland willen spelen? Daar is hij te goed voor”, vertellen de journalisten aan het regionale dagblad.

Er wordt gewezen op het feit dat het belastingklimaat in Zwitserland gunstiger is dan in Italië. “Deze operatie gaat alleen om geld, financieel is deze constructie blijkbaar het meest interessant. Tien jaar geleden kocht het nietszeggende Locarno een deel van de rechten van Gonzalo Higuaín, terwijl hij nooit bij die club is geweest. Daar doet deze deal ons aan denken.”

De toekomst van Vloet lijkt dus bij Frosinone te liggen, de club die reeds promoveerde naar de Serie A. Dat is niet ondenkbaar, daar de ex-speler van PSV al geruime tijd in verband werd gebracht met deze club. Chiasso gaat Vloet doorverhuren aan Frosinone, zo lijkt het. “Nul kans dat Vloet voor Chiasso gaat spelen. Dat gaat echt niet gebeuren, neem dat van mij aan. Het is wachten totdat Frosinone deze week de huurovereenkomst met Chiasso bekendmaakt. Het zegt genoeg dat niemand weet voor hoeveel jaar Vloet heeft getekend in Zwitserland.”