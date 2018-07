Stoke City haalt opvolger van Shaqiri binnen en maakt transfersom bekend

Stoke City blijft bijzonder actief op de transfermarkt. The Potters bevestigen dinsdagmiddag de komst van Tom Ince, die een vierjarig contract heeft ondertekend en overkomt van Huddersfield Town. Hij is na Peter Etebo, Benik Afobe, Adam Federici en James McClean de vijfde zomeraanwinst van de club die vorig seizoen degradeerde naar de Championship.

Stoke meldt een transfersom van 11,2 miljoen euro, die via variabelen kan oplopen tot 13,5 miljoen euro. Ince, de zoon van voormalig aanvoerder van het Engels elftal Paul Ince, wordt in Stoke-on-Trent herenigd met trainer Gary Rowett. Het tweetal werkte in 2017 enkele maanden samen bij Derby County. Daarvoor stond Ince onder contract bij Hull City, Blackpool en Liverpool. Voor the Reds speelde hij een League Cup-wedstrijd in september 2010.

Ince wordt gehaald als opvolger van Xherdan Shaqiri, die voor vijftien miljoen euro vertrok naar Liverpool. "Ik heb al eerder met Tom mogen werken en hij is een ontzettend getalenteerde speler", zegt trainer Rowett over de 26-jarige aanwinst. "Hij is technisch goed onderlegd en kan op alle drie de posities in de voorhoede uit de voeten. Hij is vooral sterk vanaf de rechterflank."

Vorig seizoen kwam Ince tot 33 wedstrijden namens Huddersfield Town in de Premier League. Hij maakte twee doelpunten, waaronder een treffer tegen Stoke op Boxing Day. "Tom heeft veel ervaring in zowel de Championship als de Premier League", zegt algemeen directeur Tony Scholes van Stoke. "Hij heeft zich bewezen als doelpuntenmaker op dit niveau." Ince speelde in totaal 211 wedstrijden in de Championship, waarin hij 68 keer scoorde.