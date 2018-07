FIFA onthult elf genomineerden voor prijs Trainer van het Jaar

De FIFA heeft dinsdagmiddag de elf genomineerden bekendgemaakt voor de titel Trainer van het Jaar 2018. Op 24 september wordt op een gala in Londen bekend wie er met de prijs aan de haal gaat. Massimiliano Allegri, Stanislav Cherchesov, Zlatko Dalic, Didier Deschamps, Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Roberto Martinez, Diego Simeone, Gareth Southgate, Ernesto Valverde en Zinédine Zidane, de winnaar van vorig jaar, zijn de kanshebbers.

Deschamps lijkt een van de grootste kanshebbers op de prestigieuze award. Hij leidde Frankrijk voor het eerst sinds twintig jaar weer naar de wereldtitel tijdens het afgelopen WK in Rusland. In de finale werd het Kroatië van Dalic verslagen. Ook Dalic is genomineerd nadat hij de nationale ploeg van Kroatië voor het eerst naar de WK-finale wist te leiden. Martinez, de bondscoach van België, staat ook op de lijst met kanshebbers nadat hij met de Rode Duivels derde werd op het afgelopen WK. Cherchesov en Southgate zijn eveneens genomineerd voor hun goede prestaties met respectievelijk Rusland en Engeland op het mondiale eindtoernooi.

Zidane is ook een grote kanshebber. De Franse trainer won eind vorig seizoen met Real Madrid de derde Champions League-finale op rij. Nadat hij de prijs in de wacht had gesleept, leverde hij zijn contract in. In de finale werd Liverpool verslagen en dat heeft ook Klopp een nominatie opgeleverd. Op clubniveau maakte Guardiola veel indruk in de Engelse competitie door met Manchester City op overtuigende wijze kampioen te worden. Dat geldt ook voor Barcelona, dat in LaLiga geen wedstrijd verloor en zodoende ongeslagen kampioen werd. Het levert een nominatie op voor trainer Valverde. Allegri maakt op zijn beurt kans na het behaalde kampioenschap en de winst van het Italiaanse bekertoernooi met Juventus.

De FIFA laat weten dat de shortlist is samengesteld door een jury van FIFA Legends. Fans, journalisten, bondscoaches en aanvoerders mogen hun stem uitbrengen. Uiteindelijk wordt de lijst teruggebracht naar drie kandidaten, waarna op 24 september de winnaar bekend wordt gemaakt.