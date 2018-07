Erdogan belt Özil: ‘Deze racistische behandeling is onaanvaardbaar’

Mesut Özil heeft ook in de politiek veel teweeggebracht met zijn besluit om te stoppen als international van Duitsland. Bondskanselier Angela Merkel en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan hebben inmiddels gereageerd op het nieuws. Erdogan is niet te spreken over de manier waarop de middenvelder wordt behandeld in Duitsland.

Özil poseerde voorafgaand aan het WK voor een foto met Erdogan, wat tot veel kritiek leidde. "Een dergelijk racistische behandeling van een jonge man, die alles heeft gegeven voor het Duitse nationale team, vanwege zijn religieuze overtuiging, is onaanvaardbaar", reageert Erdogan dinsdag. Hij heeft telefonisch contact gehad met de 92-voudig international. "Ik heb Özil inmiddels gesproken en hoe hij hiermee omgaat verdient de grootste bewondering."

Via een woordvoerster gaf ook Merkel een statement. "Hij is een geweldige voetballer en heeft veel gedaan voor het nationale team", aldus de woordvoerster van de Duitse bondskanselier. "Duitsland is een land waar mensen met een achtergrond als immigrant welkom zijn. Integratie staat ook hoog bij ons op de agenda."