Komst Ronaldo naar Juventus doet Milik niets: ‘Ik ben voor niemand bang’

Arek Milik is niet onder de indruk van Juventus nu de Italiaanse grootmacht zich heeft versterkt met Cristiano Ronaldo. Volgens de Poolse spits is Juve niet de enige sterke ploeg in de Serie A en zegt hij dan ook niet bang te zijn voor La Vecchia Signora. De ex-Ajacied kijkt liever naar zijn eigen ploeg Napoli en prijst de nieuwe trainer Carlo Ancelotti.

Napoli deed vorig seizoen onder leiding van trainer Maurizio Sarri lang mee om het kampioenschap, maar kon niet voorkomen dat Juventus voor de zevende keer op rij kampioen werd. Met Ronaldo in de ploeg lijkt de kans op een nieuwe landstitel nog groter geworden, terwijl ook Europees de verwachtingen hoger liggen. Milik vindt dat er niet te veel naar Juventus gekeken moet worden. “Of Juventus de ploeg is om te verslaan? Ik ben voor niemand bang”, aldus de ex-aanvaller van Bayer Leverkusen in de Italiaanse media.

“Ik heb respect voor sterke ploegen als Juventus, Internazionale en AS Roma, maar AC Milan en Lazio zijn er ook nog. Hoe dan ook, wij hoeven voor niemand bang te zijn want wij zijn Napoli en wij willen winnen”, gaat Milik verder. De aanvaller erkent wel veel respect te hebben voor Ronaldo. “Samen met Messi is hij een van de beste spelers ter wereld. Juventus is sterk, maar je wint wedstrijden niet alleen.”

Bij Napoli werd Sarri deze zomer vervangen door Ancelotti en de samenwerking bevalt Milik goed. “Ancelotti heeft het DNA van een winnaar. Ik hoop dat hij dat ook bij Napoli kan laten zien. Hij is een geweldig persoon en je kan met hem praten als een vriend. Dat is een type trainer die ik graag bij me heb.”