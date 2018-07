Barcelona grist Malcom uit handen van AS Roma na laat offensief

De veelbesproken transfer van Malcom naar Barcelona is in kannen en kruiken. De Spanjaarden bevestigen via de officiële kanalen dat de buitenspeler per direct overkomt van Girondins Bordeaux, nadat hij maandag nog op weg leek naar AS Roma. De overstap van Malcom naar Roma werd al officieel aangekondigd, maar op het laatste moment kwam Barça tussenbeide.

Barcelona betaalt een vast bedrag van 41 miljoen euro plus 1 miljoen euro aan variabelen. De regerend kampioen van LaLiga meldde zich maandagavond met het bod, kort nadat Girondins een akkoord sloot met AS Roma over een bedrag van 36 miljoen euro. Niet alleen de Ligue 1-club gaat erop vooruit door de late wending: ook Malcom gaat meer verdienen. Hij tekent in Camp Nou een contract voor vijf seizoenen, met een jaarsalaris van drieënhalf miljoen euro exclusief bonussen. In Rome zou hij jaarlijks een miljoen euro minder verdienen.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 24 Jul 2018 om 9:30 (PDT)

Malcom, die zowel op de vleugels als in de rol van aanvallende middenvelder uit de voeten kan, speelde sinds januari 2016 voor Girondins. Destijds kwam de Braziliaan over van Corinthians. In Franse dienst kwam de Braziliaan tot 84 competitiewedstrijden, 20 doelpunten en 13 assists. Zijn contract in Stade Matmut Atlantique liep nog drie seizoenen door. Malcom is na Arthur en Clément Lenglet de derde zomeraankoop van Barcelona.

Mogelijk heeft de overstap ook gevolgen voor PSV. Volgens zowel L'Équipe als Voetbal International is Steven Bergwijn door Girondins geïdentificeerd als mogelijke opvolger. PSV zou meer dan twintig miljoen euro vragen voor de jeugdige buitenspeler, die tot medio 2021 vastligt in het Philips Stadion. De jeugdexponent was tot dusver goed voor 63 competitieduels en 10 doelpunten voor PSV.