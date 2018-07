Wiegman kan titel prolongeren na nominatie Trainer van het Jaar

Sarina Wiegman is door de FIFA genomineerd voor de titel Trainer van het Jaar bij de vrouwen. De bondscoach van de Oranje Leeuwinnen is een van de tien kanshebbers op de prestigieuze titel. Vorig jaar werd Wiegman ook al genomineerd en won ze de prijs, nadat ze Nederland naar de eindzege op het EK in eigen land leidde. Ze ontving de award toen uit handen van Marco van Basten.

Na een jaar zonder groot eindtoernooi maakt de 48-jarige coach opnieuw kans. Emma Hayes, Stephan Lerch, Mark Parsons, Reynald Pedros, Alen Stajcic, Asaka Takakura, Vadao, Jorge Vilda en Martina Voss-Tecklenburg zijn haar concurrenten.

Journalisten, fans, bondscoach en aanvoerders van nationale teams kunnen hun stem uitbrengen. Uiteindelijk blijven er drie kandidaten over, waarna op 24 september de winnaar bekend wordt gemaakt. Gekeken wordt naar de prestaties in de periode van 7 augustus tot en met 24 mei.