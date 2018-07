Rooney waarschuwt Mourinho: ‘Hij beschikt over enorm veel potentie’

Het verkopen van Anthony Martial zou een grote fout zijn van Manchester United, stelt Wayne Rooney. Manager José Mourinho zou volgens de Engelse tabloids groen licht hebben gegeven voor een vertrek van de Franse aanvaller. Rooney heeft de 22-jarige Frans international hoog zitten en denkt dat de ‘ongelofelijke’ Martial in de toekomst van grote waarde kan zijn voor the Red Devils.

Martial kwam in het afgelopen seizoen weinig aan spelen toe en hoefde onder Mourinho niet te rekenen op een vaste basisplaats. In de Premier League verscheen hij in totaal achttien keer aan de aftrap en was hij uiteindelijk in totaal dertig optredens goed voor negen doelpunten. Naar verluidt zouden Chelsea en Tottenham Hotspur hem graag inlijven. Tegenover RMC liet Philippe Lamboley, de zaakwaarnemer van Martial, al optekenen dat zijn cliënt open staat voor een nieuw avontuur. Rooney hoopt dat zijn ex-ploeggenoot op Old Trafford blijft.

“Ik ben van mening dat Martial ongelofelijk veel potentieel heeft”, zegt Rooney tegenover talkSPORT. “Het is alleen de vraag hoe je het beste uit hem weet te halen. Zoals ik Anthony ken, denk ik dat wanneer hij zijn potentieel waarmaakt, hij tot de beste spelers van de competitie behoort.” Martial kwam tot dusver in totaal tot 136 wedstrijden voor Manchester United en daarin scoorde hij 36 keer. Mede doordat hij het afgelopen seizoen niet regelmatig in actie kwam, werd hij niet opgenomen in de Franse WK-selectie.