‘Selectie van Ajax is goed genoeg voor kwalificatie Champions League’

Voor Ajax gaat het echte werk beginnen. Woensdagavond treedt de ploeg van Erik ten Hag voor eigen publiek aan tegen Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League. Mocht Ajax erin slagen om over twee wedstrijden door te stoten, dan wacht nog een lange weg richting het hoofdtoernooi. De bezoekers van Voetbalzone denken echter dat Ajax in staat is om zich te plaatsen voor de groepsfase.

De afgelopen week konden bezoekers reageren op de vraag: 'Denk jij dat Ajax zich met de huidige selectie voor de groepsfase van de Champions League plaatst?' Een kleine meerderheid van 52 procent reageerde bevestigend, terwijl 48 procent er minder vertrouwen in heeft. Als Ajax zich ontdoet van Sturm Graz, staat een tweeluik met Standard Luik op het programma in de derde voorronde. In de play-offronde zal Ajax vervolgens moeten afrekenen met een gerenommeerde tegenstander.

De poll werd geplaatst ná de komst van Dusan Tadic en Daley Blind. Eerder versterkte Ajax zich al met Zakaria Labyad en Hassane Bandé, al staat laatstgenoemde zeker tot de winterstop aan de kant. Bandé brak in een oefenwedstrijd tegen Anderlecht zijn linkerkuitbeen en scheurde de binnenband van zijn enkel.

Het is nog de vraag met welke opstelling Ajax gaat aantreden tegen Sturm. Lasse Schöne en Hakim Ziyech zijn op tijd fit, maar het duel lijkt voor Tadic te vroeg te komen. Labyad is tegen Sturm Graz geschorst. Als Tadic inderdaad niet kan starten, is Noa Lang daarom een van zijn mogelijke vervangers. Ook achter de naam van Daley Blind staat nog een groot vraagteken; Frenkie de Jong zou in de achterhoede zijn logische vervanger zijn.