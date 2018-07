Optimisme viert hoogtij op Anfield: ‘Maar Man City had wel 25 punten meer’

Het optimisme viert hoogtij bij Liverpool, zo merkt clublegende Robbie Fowler. De voormalig spits is, net als veel supporters, blij met het verloop van de transferzomer, maar houdt een flinke slag om de arm. Het is volgens Fowler nog niet het moment om over de landstitel te praten. "Manchester City is nog altijd de te kloppen ploeg", waarschuwt de Engelsman in gesprek met de Daily Mirror.

Liverpool maakte van Alisson Becker vorige week de duurste keeper aller tijden: voor minstens 62,5 miljoen euro kwam de Braziliaan over van AS Roma. Volgens Fowler halen the Reds een 'speler van wereldklasse binnen'. Toch benadrukt hij dat niemand onfeilbaar is en dat Alisson ook fouten zal maken. "De Premier League is zwaar. David de Gea had tijd nodig om te wennen aan Manchester United, voordat hij werd erkend als een geweldige keeper", stelt de voormalig Engels international.

"De komst van Alisson was hard nodig", voegt hij daaraan toe. "Liverpool heeft in de zomer en in de voorbereiding achter Loris Karius gestaan, maar het nieuwe seizoen zou voor hem sowieso vreselijk worden. Hij zou constant onder een vergrootglas liggen. Dat legt niet alleen extra druk op hem, maar op de hele club. Het is voor iedereen goed dat Liverpool veel geld heeft uitgegeven voor een nieuwe ster onder de lat. Maar laten we niet meteen te hard van stapel lopen en roepen dat we kampioen gaan worden."

Liverpool wacht al sinds 1990 op een landstitel en eindigde vorig seizoen als vierde in de Premier League. "Manchester City is nog altijd de te kloppen ploeg. Ik ben heel blij met de komst van Alisson, Fabinho en Naby Keïta, maar Manchester City had in mei 25 punten meer dan Liverpool. Het wordt zwaar om dat om te keren", erkent Fowler. Trainer Jürgen Klopp weet echter dat er na de kwaliteitsinjectie het nodige wordt verwacht. In gesprek met de Engelse pers stelt Klopp dat Liverpool ook 'meer' van zichzelf verwacht.

"We gaan weer voor het kampioenschap en voor elke mogelijke prijs, maar ik kan niet zeggen dat we die prijzen ook gaan pakken", weet de Duitser, die vorig seizoen met Liverpool de Champions League-finale verloor. "We moeten voetbal spelen waarmee we iets kunnen winnen. We kunnen voortborduren op het afgelopen seizoen, daar ben ik van overtuigd. Maar je moet wel werken om weer op dat niveau te komen. Ik twijfel er niet aan dat onze basis goed is en dat we die vorm weer kunnen halen."

"Ik hoop op de beste seizoensstart, maar er kan altijd iets gebeuren waardoor alles weer ter discussie wordt gesteld", vervolgt Klopp. "Ik begin aan mijn derde seizoen hier en elk seizoen was er wel een fase waarin mensen twijfelden aan mij of aan onze voortgang. Uiteindelijk ging het goed. Ik ben voorbereid op zulke momenten." Liverpool is op dit moment verwikkeld in de strijd om de International Champions Cup. Het eerste duel met Borussia Dortmund ging met 1-3 verloren; de club neemt het nog op tegen Manchester City (donderdag) en Manchester United (zaterdag).