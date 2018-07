‘Die foto interesseert me niet, Özil was niet meer zo goed’

Lothar Matthäus vindt dat Mesut Özil niet meer thuishoort in het nationale elftal van Duitsland. De legende van Die Mannschaft heeft weinig interesse in de veelbesproken foto van Özil met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, maar vindt simpelweg dat de middenvelder op sportief vlak al een à twee jaar tekort komt.

In dienst van het Duitse elftal kwam Özil tot 92 interlands en 23 doelpunten. Hij werd in 2014 wereldkampioen met Duitsland en speelde twee van de drie groepswedstrijden op het afgelopen WK in Rusland. Matthäus stelt dat Özil zijn niveau al enige tijd nier meer haalt. "Voetbal is voetbal en politiek is politiek. Mesut heeft voorheen goed gepresteerd voor Duitsland, maar in het afgelopen anderhalf jaar speelde hij niet zo goed als hij deed tijdens het WK 2014", zegt de 150-voudig international van Die Mannschaft tegen ESPN.

"Zijn tijd bij het nationale elftal zit erop. Niet vanwege een foto of vanwege een politiek besluit, dat interesseert me allemaal niet. Ik kijk naar de voetballer Özil en die speelt niet zo goed als hij voorheen deed", vervolgt Matthäus. "Of we hem gaan missen? Nee, we hebben veel goede spelers. Als iemand niet meer goed speelt, dan moeten we de nieuwe generatie een kans geven om prestaties zoals de WK-zege te evenaren." De WK-winnaar van 1990 benadrukt dat Özil zeker niet alle schuld toegeschoven moet krijgen voor het dramatisch verlopen WK in Rusland.

"Het Duitse elftal heeft van Mexico en Zuid-Korea verloren, niet alleen Özil. Maar Özil was, of is, een deel van dat elftal", geeft de voormalig middenvelder aan. "Hij is normaal gesproken een leider, maar heeft dat de afgelopen twee jaar niet laten zien. Met alles wat buiten het veld is gebeurd, ontstaat dan een heel verhaal. Maar voor mij is het alleen belangrijk of hij een bijdrage kan leveren aan de nationale ploeg. En ik heb het gevoel dat hij zijn oude niveau niet meer haalt. Het is tijd voor verandering."