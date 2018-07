‘FC Porto komt verplichtingen niet na met deal van twaalf miljoen euro’

FC Porto lichtte onlangs de optie tot koop op de eerder gehuurde Paulinho en legde ook Ewerton vast. De middenvelders kwamen voor in totaal twaalf miljoen euro over van Portimonense, maar die club eist de Brazilianen nu terug.

FC Porto nam de 24-jarige Paulinho in januari op huurbasis over van Portimonense, met een verplichte optie tot koop van zeven miljoen euro. Veel indruk heeft de aanvallende middenvelder echter nog niet gemaakt, want hij speelde slechts drie wedstrijden in het eerste elftal van trainer Sérgio Conceicão en komt niet meer in zijn plannen voor.

De één jaar oudere Ewerton, een controlerende middenvelder, tekende begin juli een contract tot medio 2022 in het Estádio do Dragão. Hij kostte vijf miljoen euro. Portimonense claimt nu echter dat FC Porto niet aan zijn financiële verplichtingen kan doen: “FC Porto kan de bedragen niet betalen en dus eisen we hun terugkeer”, zegt Rodiney Sampaio.

“Portimonense zal niet langer wachten en wil de spelers meteen terugkeren. Ik hoop dat Ewerton morgen al met de groep mee kan trainen. Paulinho krijgt de kans om naar een andere Portugese club of zelfs naar het buitenland over te stappen. Maar als dat allemaal niet lukt, dan zal hij gewoon onze speler blijven”, besluit de voorzitter.

Een bron van FC Porto heeft aan O Jogo laten weten dat men helemaal niet twaalf miljoen euro dient te betalen aan Portimonense, maar slechts vijf miljoen. Mogelijk zal de zaak via de juridische weg moeten worden opgelost. FC Porto versterkte zich voor het komende seizoen reeds met Chancel Mbemba, Majeed Waris, João Pedro, Saidy Janko en Yordan Osorio. Voor hen betaalde FC Porto bijna 23 miljoen euro.