Heracles verrast met komst van ‘enorm talent’ van Schalke 04

Lennart Czyborra is de nieuwste aanwinst van Heracles Almelo. De club uit de Eredivisie communiceert dat de negentienjarige linksback een contract heeft getekend voor drie seizoenen met een optie op nog één jaar.

Czyborra had bij Schalke 04 nog een contract voor een jaar, maar kwam er niet in aanmerking voor speelminuten in het eerste elftal. De international van Duitsland Onder-19 speelde eerder voor Energie Cottbus, Hertha BSC, Union Berlin, Motor Eberswalde en Eintracht Wandlitz.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 24 Jul 2018 om 12:49 (PDT)

“Ik ben blij om bij Heracles te zijn. De eerste indruk van de club is erg goed. Het stadion en de mensen geven mij het gevoel dat dit de juiste keuze is. Mijn doel is om me bij deze club verder te ontwikkelen”, aldus de verdediger op de website van zijn nieuwe werkgever.

Technisch manager Mark-Jan Fledderus spreekt over een ‘enorm talent’: “Hij heeft indruk gemaakt in de jeugdopleiding van Schalke en heeft ook al in nationale jeugdelftallen gespeeld. We zijn trots dat Lennart voor Heracles heeft gekozen. Met zijn komst hebben we de positie linksachter nu dubbel bezet en daarmee naar wens ingevuld.”