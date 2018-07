‘Barcelona biedt jaarsalaris van drieënhalf miljoen en wacht af’

AS Roma maakte maandagavond melding van een principeakkoord met Girondins Bordeaux. Malcom hoefde dinsdag enkel nog de medische keuring af te leggen en dan zou de aanvaller zijn handtekening zetten onder een meerjarig contract. Echter: Malcom kwam niet opdagen omdat Barcelona hem nu ook wil hebben.

De club uit Catalonië heeft de 21-jarige rechtsbuiten een jaarsalaris aangeboden van drieënhalf miljoen euro exclusief bonussen. In het Stadio Olimpico zou men een contract tot medio 2023 in petto hebben voor Malcom, tegenover een jaarlijkse vergoeding van tweeënhalf miljoen, aanzienlijk minder dus dan Malcom in het Camp Nou kan verdienen.

Bovendien zou het Barcelona van trainer Ernesto Valverde een transfersom van 41 miljoen over hebben voor de Braziliaan, exclusief variabelen. Dat is meer dan de circa 36 miljoen die AS Roma bereid was om op tafel te leggen. Waarschijnlijk komt er dinsdag duidelijkheid over de toekomst van de voormalig jeugdinternational.

Zaakwaarnemer Andersinho Marques heeft aan Italiaanse media laten weten dat de situatie ‘hopelijk’ dinsdag wordt ‘opgelost’. De moeder van Malcom was overigens op weg naar Rome om de presentatie van haar zoon bij te wonen, maar toen ze hoorde dat de transfer in ieder geval voorlopig niet doorgaat, is ze bij een tussenstop achtergebleven in Portugal en wacht ze de verdere ontwikkelingen rondom haar kind af.