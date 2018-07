‘Henry bereikt mondeling akkoord en begint carrière in Engeland’

Thierry Henry gaat aan de slag als manager van Aston Villa. De Daily Star pakt dinsdag uit met het bericht dat de voormalig aanvaller een mondeling akkoord heeft bereikt met de club uit Birmingham.

De veertigjarige Henry gaat daarmee voor het eerst op eigen benen staan als trainer. Hij was de rechterhand van Roberto Martínez bij de nationale ploeg van België en kondigde vorige week maandag aan dat hij zou stoppen met zijn televisiewerk voor Sky Sports om zich volledig te kunnen richten op zijn carrière als coach.

“Ik heb enkele enorm waardevolle trainerservaringen opgedaan in het voetbal. Die ervaringen hebben mij alleen maar meer toegewijd gemaakt om mijn ambitie te verwezenlijken om voetbaltrainer te worden. Daarom heb ik besloten dat ik Sky Sports moet verlaten zodat ik meer tijd krijg om mij op het veld en op mijn nieuwe avontuur te concentreren.”

Henry lijkt nu dus aan de slag te gaan bij Aston Villa in de Championship. De Fransman heeft de voorbije dagen succesvol onderhandeld met de aandeelhouders Nassef Sawiris en Wes Edens en wil alleen nog meer duidelijkheid krijgen over het transferbudget en de salariëring. Momenteel worden the Villans nog gecoacht door Steve Bruce.