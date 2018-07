‘Man van 42 miljoen euro staat voor terugkeer bij Juventus’

Leonardo Bonucci neemt mogelijk na één seizoen afscheid van AC Milan. Diverse Italiaanse media, waaronder La Gazzetta Dello Sport, schrijven dat de 31-jarige centrale verdediger dicht bij een terugkeer naar kampioen Juventus is.

Bonucci ruilde de club uit Turijn vorig jaar zomer voor 42 miljoen euro in voor i Rossoneri en tekende een contract tot medio 2022. Hij kwam vorig seizoen tot 51 wedstrijden en is gelukkig in het San Siro, maar AC Milan verkeert in financiële problemen en zou derhalve openstaan voor een verkoop van de aanvoerder.

Bonucci werd in de winterstop reeds op de hoogte gesteld van de fragiele situatie waarin AC Milan zich in economisch opzicht bevindt. Hij begon toen na te denken over een rentree bij Juventus en ondanks dat hij eerder problemen heeft gekend met Massimiliano Allegri, staat Bonucci welwillend tegenover een terugkeer bij Juventus, zo valt er te lezen.

Het is niet ondenkbaar dat de tachtigvoudig international wordt betrokken in een deal met Gonzalo Higuín; de spits zou dan de overstap moeten maken naar het San Siro. Ook Paris Saint-Germain zit op het vinkentouw voor Bonucci, maar voorlopig lijkt Juventus de beste papieren te hebben. Zaakwaarnemer Alessandro Lucci sprak maandag nog met de directeuren Giuseppe Marotta en Leonardo en de gesprekken zullen dinsdag verdergaan.

Trainer Gennaro Gattuso werd maandag gevraagd naar de geruchten over een eventueel vertrek van zijn stopper. “Voor zijn toekomst zal hij moeten praten met de club. Maar ik denk dat wanneer een speler zijn wens uitspreekt, het goed is om die wens op een serieuze en fatsoenlijke manier onder ogen te komen.” Eerder vertelde de oud-middenvelder: “Hij is een belangrijke speler die we ten koste van alles willen behouden.”