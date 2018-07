Topfitte Ronaldo verbaast tijdens keuring: lichaam van een ‘20-jarige’

“Leeftijd is niet belangrijk, want ik voel mij goed en ben gemotiveerd.” Cristiano Ronaldo maakte onlangs op 33-jarige leeftijd voor minimaal honderd miljoen euro de overstap van Real Madrid naar Juventus en benadrukte op de persconferentie dat hij zich fit voelt, ondanks dat hij zich in de herfst van zijn carrière bevindt.

Dat de Portugees international in fysiek opzicht weinig te klagen heeft, blijkt wel uit de resultaten van zijn medische keuring in het Allianz Stadium. De krant AS schrijft dinsdag dat er een vetpercentage van slechts zeven procent is vastgelegd bij Ronaldo, terwijl dat percentage voor voetballers van een dergelijke leeftijd meestal rond de tien, elf procent schommelt.

Hiernaast bestaat het lichaamsgewicht van Ronaldo uit vijftig procent spiermassa. Ook daarmee scoort Ronaldo beter dan spelers in dezelfde leeftijdscategorie (46 procent). Ronaldo moest tijdens de medische testen logischerwijs ook een aantal sprints afleggen en ook daarbij werden er geen problemen geconstateerd door de medici in Turijn.

Dat zal weinig mensen verbazen, daar Ronaldo op het WK in Rusland nog uitpakte met de snelste sprint van het toernooi. Hij rende 33,98 kilometer per uur en niet één speler, ook Kylian Mbappé niet, haalde een dergelijke snelheid. Ronaldo is nog net zo fit als een twintigjarige, zo schrijven diverse internationale media op basis van zijn resultaten tijdens de keuring. CR7 tekende voor vier seizoenen.