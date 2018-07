‘Liverpool wil 120 miljoen euro overhouden aan verkoop van spelers’

Liverpool is van zins om nog tal van voetballers uit te zwaaien, zo schrijven Engelse media. De Premier League-club, die zich tot dusver versterkte met Fabinho, Alisson, Xherdan Shaqiri en Naby Keïta, is naar verluidt uit op een bedrag van ongeveer 120 miljoen euro. Voor de Engelse clubs sluit de transfermarkt op 9 augustus al de de deuren, maar men kan tot en met 31 augustus nog wel spelers aan buitenlandse clubs verkopen.

Het is nog afwachten of Loris Karius of Simon Mignolet vertrekt. De Duitser werd de voorbije maanden volop bekritiseerd naar aanleiding van zijn fouten in de Champions League-finale en ook in de voorbereiding op komend seizoen werd hij op enkele fouten betrapt. Mignolet startte de afgelopen voetbaljaargang juist in de basis, maar verloor zijn basisplaats na enkele maanden aan Karius. Beide keepers zijn ontevreden over hun situatie, maar Liverpool zal waarschijnlijk niet beiden laten gaan.

Danny Ings wil zijn loopbaan eveneens nieuw leven inblazen. De aanvaller, wiens marktwaarde op 22 miljoen euro wordt geschat, geniet interesse van Leicester City, Newcastle United, West Ham United, Southampton en Crystal Palace. De Merseyside-club hoopt een hoger bedrag over te houden aan de verkoop van Divock Origi, die vorig seizoen aan VfL Wolfsburg werd uitgeleend. De marktwaarde van de Belg wordt op dertig miljoen euro geschat.

Liverpool wil definitief afscheid nemen van Lazar Markovic, die nog een jaar op de loonlijst staat en ongeveer 8,5 miljoen euro moet kosten. Sporting Portugal, Swansea City en Nottingham Forest hebben op hun beurt interesse in Pedro Chirivella, die aan Go Ahead Eagles en Willem II werd uitgeleend. Marko Grujic, de eerste aankoop van Klopp in dienst van Liverpool, kan op huurbasis naar Cardiff City, maar moet bij een verkoop minimaal 22 miljoen euro opleveren. Ben Woodburn en Sheyi Ojo mogen the Reds op huurbasis verlaten.