PSV stelt geduld van fans op de proef en doet rustig aan met ‘el Tigre’

De supporters van PSV hopen snel Maxi Romero te zien schitteren, maar dat kan volgens het Eindhovens Dagblad nog even duren. De negentienjarige aanvaller is met een prijskaartje van 10,5 miljoen euro sinds januari een van de duurste aankopen uit de clubgeschiedenis, maar hij speelde door divers blessureleed nog geen officiële minuut. Het geduld van de fans wordt mogelijk nog meer op de proef gesteld.

Acht maanden na zijn komst kwam Romero dertig minuten in actie in het oefenduel met Neuchâtel Xamax. PSV is daarna voorzichtig met de Argentijnse aanvaller geweest, om een derde terugslag in Eindhovense dienst te voorkomen, zo schrijft het regionale dagblad. Romero scheurde in januari, op een van de eerste trainingen bij PSV, een spier en kampte daarna met tegenslagen. Maandag kon el Tigre ruim een week na zijn debuut weer eens een training volledig meedoen.

De scepcis onder de fans neemt begrijpelijkerwijs toe, maar het is volgens het regionale dagblad niet ondenkbaar dat het nog vele weken duurt voor Romero écht in de buurt komt van het niveau dat hem begin dit jaar is toebedacht. “PSV heeft daarop geanticipeerd door 'good old' Luuk de Jong met veel overtuigingskracht aan boord te houden. De club wilde absoluut geen goede spits wegdoen zonder het bewijs te hebben dat de nieuwe man er staat”, zo valt er in het dagblad te lezen.

Romero ondertekende in het Philips Stadion een contract tot de zomer van 2023. Hij zou in eerste instantie deze zomer komen, maar PSV wist hem al een half jaar eerder te halen zodat hij rustig kon wennen. Romero maakte in 2016 voor het eerst zijn opwachting in de hoofdmacht van Vélez Sarsfield en maakte de nodige indruk door in veertig wedstrijden negen doelpunten te maken.