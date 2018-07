PSV wordt ‘eindelijk’ officieel benaderd voor miljoenentransfer

Napoli heeft zich ‘eindelijk’ officieel bij PSV gemeld voor Santiago Arias, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. Het management van de 26-jarige rechtsback annex Colombiaans international had al toestemming om met de Italianen te praten, maar maandag kreeg PSV ook vanuit Italië het seintje dat de interesse zeer serieus is.

Alhoewel Arias nog maar tot volgend jaar zomer op de loonlijst staat, hanteerde PSV de voorbije maanden een vraagprijs van tien tot vijftien miljoen euro. Napoli was tot dusver bereid om negen à tien miljoen euro voor de rechtsback te betalen. PSV weet dat een snelle verkoop mogelijk ook weer meer ruimte schept in de zoektocht naar een extra middenvelder voor de selectie van trainer Mark van Bommel.

Arias maakte in de zomer van 2013 voor 675.000 euro, samen met Stijn Schaars, de overstap naar PSV en speelde 172 wedstrijden voor de regerend landskampioen, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 21 assists. PSV is bij een transfer van de WK-ganger niet van plan om de markt op te gaan, omdat men eerder al Denzel Dumfries van sc Heerenveen overnam en ook Derrick Luckassen en Pablo Rosario als rechtsachter uit de voeten kunnen.

Arias kan bij Napoli, dat afgelopen seizoen op vier punten van landskampioen Juventus eindigde, een contract tot medio 2023 ondertekenen. De club versterkte zich tot dusver met Simone Verdi en Fabián Ruiz, voor in totaal 55 miljoen euro, en nam het keepersduo Alex Meret en Orestis Karnezis van Udinese over. Italiaans international Jorginho werd voor circa vijftig miljoen euro aan Chelsea overgedaan.