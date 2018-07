‘Moet je je voorstellen: Feyenoord-fans die de coach van Ajax toezingen’

Vitesse speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen het Roemeense Viitorul Constanta en bij winst wacht FC Basel of PAOK Saloniki. Bij de Zwitserse club staat voormalig Vitesse-spits Ricky van Wolfswinkel onder contract en bij de Grieken speelt ex-Feyenoorder Diego Biseswar. Bradley de Nooijer is hoe dan ook de eerste Nederlander die Vitesse tegenkomt: de verdediger verdedigt sinds een jaar de kleuren van Viitorul.

Viitorul staat vooral bekend als de club waar Gheorghe Hagi oprichter én trainer van is. De grootheid uit de jaren negentig leidde de club, die hij in 2009 oprichtte, afgelopen jaar naar de landstitel in Roemenië. “Als ik in de taxi zit, vraagt de chauffeur soms wat ik hier doe", vertelt De Nooijer dinsdag in het Algemeen Dagblad. “Als ik dan vertel dat ik bij Viitorul voetbal, is het eerste wat ze zeggen: 'You play for Hagi?”

“’He is the best’. Hij is niet alleen hier populair. Als we aan de andere kant van het land tegen Cluj spelen, schreeuwt het publiek van de tegenstander zijn naam. Moet je je voorstellen: Feyenoord-fans die de coach van Ajax toezingen." De twintigjarige De Nooijer kwam afgelopen seizoen tot 27 duels voor Viitorul, dat een jaar na de landstitel op een vierde plaats eindigde.

De Nooijer kan ook op de training genieten van Hagi, vooral als hij meedoet als joker in een partijspel bijvoorbeeld. “Het balgevoel in zijn linkervoet is nog zó goed. Wil hij dat we de bal bij de tweede paal leggen, doet-ie het eerst even voor. Ik moet bekennen dat ik hem niet echt kende voordat ik hier kwam. Mijn vader zei dat ik hem maar eens op YouTube moest opzoeken. Nou, dan weet je snel genoeg.”