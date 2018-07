‘Met zijn speelstijl past Davy Klaassen zonder meer in de Bundesliga’

Werder Bremen wil van Davy Klaassen de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis maken. De Bundesliga-club zou met Everton een akkoord over een transfersom van twaalf miljoen euro, en drie miljoen euro in termijnen, hebben bereikt, al heeft de middenvelder naar verluidt nog niet de knoop doorgehakt. Huub Stevens ziet in Klaassen een meer dan geschikte opvolger van de naar Borussia Dortmund vertrokken Thomas Delaney.

“Zijn rol is voor een elftal super. Hij denkt altijd in teamverband en laat zijn medespelers nooit in de steek”, vertelt de oud-trainer van onder meer Schalke 04 aan BILD. “Hij is een echte teamspeler, die altijd goede momenten heeft.” Klaassen, 25 jaar, zou 3,5 miljoen euro per annum kunnen verdienen bij de nummer elf van Duitsland van afgelopen seizoen. Bij de Noord-Duitsers ligt een verbintenis tot de zomer van 2022 klaar.

Klaassen maakte vorig jaar de overstap van Ajax naar Everton, na 44 doelpunten en 30 assists in 126 duels voor de Amsterdammers. De club uit Liverpool betaalde liefst 27 miljoen euro voor zestienvoudig Oranje-international. Klaassen kreeg het afgelopen seizoen echter nauwelijks speeltijd bij Everton, speelde sinds oktober 2017 slechts 61 minuten in de Premier League, en werd daardoor ook niet meer geselecteerd voor het Nederlands elftal.

“Hij kwam bij Ajax vaak in het strafschopgebied, verdeelde het spel en scoorde regelmatig. Een goede voetballer”, beaamt Stevens, die niet weet waarom het in Engeland niet wilde vlotten met de middenvelder. “Ik weet niet waarom hij bij Everton niet zijn goede vorm kon doortrekken. Met zijn speelstijl past Klaassen zonder meer in de Bundesliga.” Delaney maakte eerder deze maand voor twintig miljoen euro de overstap naar Dortmund. “Klaassen is een andere type voetballer. Maar hij is rijper en volwassener dan Delaney.”