‘Bournemouth troeft Borussia Dortmund af en betaalt twaalf miljoen euro’

Diego Rico vervolgt zijn loopbaan in de Premier League. Engelse media verzekeren in de nacht van maandag op dinsdag dat Bournemouth de strijd om de linkerverdediger van Leganés heeft gewonnen. Rico, 25 jaar, zal dinsdagmorgen een medische keuring ondergaan, waarna beide partijen de laatste formaliteiten zullen afronden.

Rico werd de voorbije weken ook met Borussia Dortmund in verband gebracht. De Spaanse back kon naar verluidt meer verdienen in Duitsland, maar zijn voorkeur ging uit naar een club in Engeland. Met de naderende transfer van Rico is een bedrag van twaalf miljoen euro gemoeid. De Spanjaard kan een vierjarig contract in het Vitality Stadium ondertekenen.

Rico maakte twee jaar geleden voor een miljoen euro de overstap van Real Zaragoza naar Leganés. Na een seizoen sleepte hij al een verbeterd contract in de wacht, inclusief een transferclausule van twintig miljoen euro. Als dank voor zijn bewezen diensten én zijn lage aankoopbedrag, neemt Leganés, dat afgelopen seizoen ternauwernood aan degradatie ontsnapte, genoegen met een lager bedrag.

Voor Bournemouth, dat afgelopen seizoen als twaalfde in de Premier League eindigde, zal het pas de tweede inkomende transfer voor de komende voetbaljaargang worden. The Cherries versterkten zich tot dusver alleen met David Brooks, die voor een onbekend bedrag van Sheffield United overkwam. De club van Oranje-international Nathan Aké deed Benik Afobe voor twaalf miljoen euro aan Wolverhampton Wanderers over.