‘Feyenoord mag zich niet laten verrassen door zo’n kleine club’

Feyenoord is maandag bij de loting voor de derde voorronde van de Europa League gekoppeld aan de winnaar van het tweeluik tussen het Poolse Górnik Zabrze en het Slowaakse AS Trencin. Als Feyenoord de derde voorronde doorkomt, moet men nog een ronde overleven om de groepsfase van de Europa League te halen.

Volgens Ryan Koolwijk, ex-speler van Trencin, is de Slowaakse club de afgelopen jaren minder geworden. “Er zijn nog wat jongens die ik ken en nog weleens spreek. Van wat ik gehoord heb, zijn ze minder dan de afgelopen jaren”, stelt de middenvelder van Excelsior in gesprek met RTV Rijnmond. “Ze hebben twee goede jongens verkocht.”

Feyenoord speelde niet eerder tegen Górnik Zabrze, dat afgelopen seizoen als vijfde eindigde in de Poolse competitie, en Trencin, dat in 2015 en 2016 kampioen van Slowakije werd. Trencin wordt gecoacht door Ricardo Moniz, die eerder trainer was van onder meer FC Eindhoven en RB Salzburg en heeft Nederlanders als Joey Sleegers, Desley Ubbink, Milton Klooster en Ashraf El Mahdiou op de loonlijst staan.

Johan Voskamp kent Górnik Zabrze uit zijn tijd bij Slask Wroclav. “Globaal gezien spelen Poolse ploegen verdedigend en vanuit een gesloten organisatie, met veel fysieke spelers. Dat is denk ik niet veranderd”, vertelt de aanvaller van RKC Waalwijk. “Ik had daar wat moeite om me aan te passen aan het fysieke spel, de echte kerels achterin. Maar Feyenoord is van een niveau hoger. Ik verwacht dat ze niet al te veel moeite zullen hebben.”

“Je zou het het sc Heerenveen van Polen kunnen noemen. Een subtopper met wel een redelijke rijke historie, maar dan met name voor de jaren tachtig Daarna hebben ze heel weinig gewonnen en zijn ze zelden kampioen geworden. Feyenoord mag zich niet laten verrassen door zo’n kleine club”, oordeelt Voskamp.