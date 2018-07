Feyenoorder kritisch bij terugkomst: ‘Het ging te vaak op en neer’

Nicolai Jörgensen is weer aanwezig bij Feyenoord. De spits had enkele weken vakantie na het WK en heeft zich nu als laatste WK-ganger gemeld in Rotterdam-Zuid. De Deens international, die net als in de voorgaande transferperiodes wordt gelinkt met een vertrek uit De Kuip, zegt dat hij staat te trappelen om weer te gaan presteren op het voetbalveld.

De 27-jarige aanvalsleider van de Rotterdammers geeft tegenover de camera van Feyenoord TV aan dat hij genoten heeft van zijn vakantie. “Ja, hij was heel goed. Ik heb ervan genoten, misschien wel een beetje te veel. Nee, maar het was wel leuk. Nu ben ik terug en ben ik blij. Mijn motivatie is hoog en ik heb er heel veel zin in."

“Ik heb het voetbal wel echt gemist de afgelopen drie weken, dus het is mooi om weer terug te zijn en morgen (dinsdag, red.) te beginnen.” Een langere vakantie had Jörgensen niet nodig: "Ik denk dat drie weken wel genoeg zijn. Vorig seizoen ging het te vaak op en neer dus ik heb genoeg te bewijzen. Ik moet snel aan iedereen laten zien dat ik terug ben."

Newcastle United was een van de clubs die in het recente verleden aasde op de spits, maar de Engelsen schrokken in de winter van de vraagprijs van 25 miljoen euro. Technisch directeur Martin van Geel liet eerder weten dat Jörgensen mede vanwege de ‘WK-factor’ niet werd getransfereerd afgelopen winter. “Dat zat in ons achterhoofd. Maar de belangrijkste reden om Nicolai te behouden was dat we per se nog een prijs wilden winnen. Dat is gelukt.”