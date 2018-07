Liverpool getipt met ‘spits van wereldklasse’: ‘Iemand anders is daar nodig’

Liverpool spendeerde deze zomer al tientallen miljoenen euro's met de transfers van Alisson Becker, Naby Keïta, Fabinho en Xherdan Shaqiri. Harry Kewell, die vijf jaar lang in het shirt van the Reds acteerde, zegt in gesprek met de Daily Express dat Liverpool voor de zekerheid nog een aanvaller van wereldklasse in huis moeten halen.

“Vorig seizoen was Liverpool uitstekend. Die prestaties verdienen het om iets te winnen. Maar natuurlijk heeft Manchester City met dat exceptionele seizoen iedere andere ploeg overschaduwt. Maar ze gaan zeker in de goede richting”, aldus de voormalig buitenspeler uit Australië, die vooral onder de indruk is van Mohamed Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané.

“De voorste drie spelers zijn fenomenaal, maar ik vind dat ze nog iemand anders moeten hebben. Iemand anders is daar nodig, voor het geval dat er iets gebeurt met één van deze spelers. Er moet echt nog spits van wereldklasse komen.” Desalniettemin is Kewell van mening dat Liverpool met de huidige selectie weer hoge ogen kan gaan gooien, ook in de Champions League.

“Het wordt een belangrijk seizoen voor Liverpool. Ze hebben een geweldig seizoen achter de rug en hebben nog veel kwaliteitsspelers, ook als je denkt aan Trent Alexander-Arnold en Andrew Robertson. Mané, Salah en Firmino zijn formidabel, terwijl Jordan Henderson eindelijk de speler wordt die we van hem hadden verwacht. Hij wordt beter en beter naarmate hij ouder wordt.”