Liverpool verhuurt bekende van NEC voor de vierde keer in vier jaar tijd

Taiwo Awoniyi wordt het komende seizoen voor het vierde seizoen op rij door Liverpool verhuurd, zo meldt de Premier League-club maandag via de officiële kanalen. De aanvaller uit Nigeria, die vorige week een nieuw contract ondertekende bij Liverpool, wordt voor een jaar verhuurd aan KAA Gent, dat vorig seizoen als vierde eindigde in België.

De twintigjarige aanvaller annex jeugdinternational van Nigeria werd eerder al uitgeleend aan achtereenvolgens FSV Frankfurt, NEC en Royal Excel Moeskroen. Bij de Nijmegenaren kon Awoniyi geen onuitwisbare indruk maken. De spits annex rechtsbuiten kwam tot achttien competitiewedstrijden in het seizoen 2016/17, waarvan negen invalbeurten. In totaal maakte hij drie treffers namens NEC.

Het afgelopen seizoen liet Awoniyi in dienst van Royal Excel Moeskroen wél zijn potentie zien. De aanvaller maakte in 31 officiële wedstrijden 11 doelpunten voor de Belgische club. Awoniyi, die sinds 2015 aan Liverpool verbonden is, mag snel aan de bak bij Gent, want komende vrijdag staat de seizoensopening tegen Standard Luik op het programma.