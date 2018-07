Tadic ziet een verband: ‘Misschien hebben ze me daarom gehaald’

Dusan Tadic heeft maandag zijn eerste groepstraining bij zijn nieuwe club Ajax afgewerkt. De Servische middenvelder annex aanvaller kwam onlangs voor maximaal 13,7 euro over van Southampton. Hij heeft duidelijke doelen gesteld voor zijn periode in Amsterdam. Tadic wil zo snel mogelijk een basisplaats veroveren, onmisbaar worden voor het team van trainer Erik ten Hag en na een droogte van vier jaar eindelijk weer trofeeë toevoegen aan de prijzenkast van Ajax.

Tadic kon zijn contract bij Southampton verlengen en er waren talloze aanbiedingen vanuit Engeland en andere competities. Hij had echter altijd al een speciaal gevoel bij Ajax. “Daar kwam bij dat de benadering van Erik ten Hag, Marc Overmars, Alfred Schreuder en Henk Veldmate heel warm en prettig was. Daarbij is het belangrijkste dat we hetzelfde doel hebben. We willen succes hebben, prijzen winnen. Voor mij is de landstitel het doel, net als ik spelen in de Champions League wil ervaren”, aldus Tadic tegenover Voetbal International.

De aankoop hoopt belangrijk te zijn voor de jonge talenten bij Ajax. “Die lopen er meer dan genoeg rond bij Ajax, dat heb ik op mijn eerste trainingsdag al ervaren. Maar talent alleen is niet genoeg, het gaat om de mentaliteit en het karakter van een speler om elke dag beter te willen worden”, klinkt het. “Zo heb ik het als jonge speler geleerd en dat heeft me ver gebracht, en het is aan mij om dat weer over te brengen aan de nieuwe grote talenten.”

Tadic doet met de Eredivisie een stapje terug, daar hij in Engeland speelde in een van de sterkste competities ter wereld. "Dat verschil is heel groot. Maar dat geldt voor alle competities in vergelijking met de Premier League. Pas als je in Engeland hebt gespeeld, weet je hoe hard je moet werken. Ik ben blij dat ik dat heb mogen ervaren. En trots dat ik me daar bewezen heb in de sterkste competitie ter wereld."

Ajax won het laatste kampioenschap in 2014, het jaar waarin Tadic naar Southampton vertrok. "In de vier jaar die ik in Nederland speelde, was Ajax juist dominant en werd het altijd kampioen. Misschien hebben ze me daarom gehaald en ga ik Ajax weer aan prijzen helpen", aldus Tadic tegenover de NOS.