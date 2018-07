Gepasseerde Fransman ziet WK-winst: ‘Ik was jaloers, om eerlijk te zijn’

Frankrijk wist vorige week zondag wereldkampioen te worden door Kroatië in de finale met 4-2 te verslaan. Vier jaar lang mogen de spelers van les Bleus vertellen dat zij de beste ploeg van de wereld zijn. Aymeric Laporte was er door toedoen van bondscoach Didier Deschamps niet bij in Rusland en daar baalt de stopper nog steeds van.

De 24-jarige verdediger van Manchester City, die eventueel nog kan overstappen naar de nationale ploeg van Spanje, erkent in gesprek met verschillende Engelse media dat hij de prestaties van zijn landgenoten heeft gevolgd. “Ik was jaloers, om eerlijk te zijn”, zegt Laporte. “De beslissingen zijn gemaakt en je hebt het gewoon maar te accepteren.”

“Dat is hoe het gaat in het voetbal. Het kwam niet als een verrassing voor me dat ik niet werd geselecteerd. Ik zat ook niet bij de vorige selecties. Maar het was nog steeds een beetje teleurstellend voor mij om er niet bij te zijn”, stelt de stopper, die in januari van dit jaar voor ongeveer 65 miljoen euro Athletic Club inruilde voor de Engelse grootmacht. Laporte zegt dat hij een goed halfjaar achter de rug heeft.

“We hebben twee prijzen gewonnen en dus hebben wij ook veel wedstrijden gewonnen. Het zou ook mooi zijn geweest als we in de latere fases van de Champions League terecht waren gekomen, maar dat is iets waar we aan moeten werken dit jaar. Het was een perfecte transfer voor mij. Josep Guardiola is de beste manager in de wereld. Hij eist veel, maar hij is niet eng daarin.”