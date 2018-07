Kamp-Özil slaat ongenadig hard terug: ‘Jij bent een schande voor Bayern’

Dr. Erkut Sogut haalt in een interview met Goal uit naar Uli Hoeness. De voorzitter van Bayern München mengde zich in de discussie rond Mesut Özil, die heeft besloten geen international van Duitsland meer te zijn vanwege onder meer ‘racisme en respectloosheid’. Hoeness pakte Özil vervolgens hard aan en de zaakwaarnemer van de Duitser spuwt nu zijn gal.

“Ik ben blij dat we hier eindelijk van af zijn. Hij is al jaren een draak van een speler in het Duitse elftal. Voor het WK 2014 won hij voor het laatst een tackle", zei Hoeness tegenover BILD. “Nu verbergt hij zijn schijtoptredens achter deze foto (met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, red.). Je moet terug naar de basis: het is een sport. En uit sportief oogpunt heeft Özil al jaren geen plek meer in het nationale elftal."

De belangenbehartiger van Özil slaat nu terug. “Zijn opmerkingen missen de kern volledig, ze hebben niks te doen met voetbal. Hij wil de aandacht verleggen van het echte probleem, namelijk racisme en discriminatie in Duitsland. Zoals Mesut heeft aangegeven in zijn statement, accepteert hij redelijke kritiek op zijn voetbal, want het is een deel van zijn baan. Maar meneer Hoeness kan niet eens bewijs vinden voor zijn stupide opmerkingen die duidelijk overdreven zijn.”

“Hij claimt dat Mesut een ‘spook’ is geweest, al jaren, maar wat voor ‘spook’ heeft zoveel awards en zoveel succes? Mesut heeft bijvoorbeeld het afgelopen WK meer kansen gecreëerd per negentig minuten dan welke speler dan ook. Als president van Bayern München kan je je beter ook niet focussen op de prestaties van je eigen spelers bij de nationale ploeg van Duitsland", sneert de zaakwaarnemer.

“De feiten spreken voor zich. En trouwens: wie is hij om zo over Mesut te spreken? Deze leugens zijn goedkoop, stereotyperend en gebaseerd op helemaal niets. Meneer Hoeness, wij gaan onze tijd of energie niet meer verspillen om over een onderwerp te praten waar jij echt niets vanaf weet. Niet alleen ben jij een schande voor jezelf, maar ook, en vooral, een schande voor Bayern München en de mensen van Duitsland”, besluit de belangenbehartiger.