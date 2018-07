Barcelona maakt schoon schip en stalt overbodige verdediger in Turkije

Barcelona gaat Douglas Pereira dos Santos, kortweg Douglas, verhuren. De Catalaanse grootmacht meldt maandagavond via de officiële kanalen dat de 27-jarige rechtervleugelverdediger, die in het Camp Nou niet in aanmerking kwam voor veel speelminuten, een seizoen gestald wordt bij het Turkse Sivasspor.

Douglas, die nog tot medio volgend jaar zomer vastligt in Catalonië en dus mogelijk niet meer terugkeert naar Barcelona, sloot zich in 2014 aan bij Barça, nadat de club vier miljoen euro overmaakte aan São Paulo. In september van hetzelfde jaar maakte de Braziliaan zijn debuut voor Barcelona tegen Málaga, maar daarna kwam de verdediger nauwelijks nog aan spelen toe.

De back werd al verhuurd aan achtereenvolgens Sporting Gijón en Benfica en gaat nu dus verkassen naar Turkije. Douglas, die in totaal acht titels wonnen in Catalonië, is niet de enige speler van Barcelona die deze zomer een transfer gaat maken. Ook onder anderen Yerry Mina, Lucas Digne, Aleix Vidal en Marlon Santos worden in verband gebracht met een vertrek.