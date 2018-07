Willem II haalt goede bekende van meesterscout Piet de Visser in huis

Willem II heeft een akkoord met SD Aucas over een tijdelijke transfer van Diego Palacios, zo melden de Tilburgers maandagavond via de officiële kanalen. Palacios wordt door Willem II voor één seizoen gehuurd van de club uit Ecuador. Palacios zal worden gepresenteerd nadat alle formaliteiten omtrent zijn werkvergunning en de medische keuring zijn afgerond.

De negentienjarige linksback uit Guayaquil speelt sinds 2017 voor SD Aucas, een club die uitkomt op het hoogste niveau in Ecuador. Hij speelde 22 wedstrijden en scoorde hierin één keer. Daarnaast kwam hij ook al vijf keer uit voor het nationale elftal van Ecuador Onder-20. Palacios heeft nog een contract tot medio 2019 in Ecuador.

Het Brabants Dagblad weet te melden dat Palacios een goede bekende is van meesterscout Piet de Visser, die onlangs nog gesignaleerd werd bij een wedstrijd van Willem II. De komst van een linksback is niet verrassend, want de ploeg was op zoek naar een speler die deze positie kan invullen. Eerder legde Willem II onder anderen James McGarry vast, die rugnummer 24 heeft gekregen.