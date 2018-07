NAC zwaait Vloet uit: ‘Wij hadden hem graag in Breda gehouden’

Rai Vloet heeft de deur bij NAC Breda achter zich dichtgetrokken. De 23-jarige middenvelder laat de Eredivisie achter zich en gaat spelen bij het Zwitserse FC Chiasso. NAC had de aanvallende middenvelder graag in huis gehouden, maar Vloet vindt het tijd voor een nieuwe stap in zijn carrière. Het contract van Vloet in het Rat Verlegh Stadion liep nog door tot medio 2020, waardoor NAC ‘een goede transfersom’ overhoudt aan zijn vertrek.

Vloet maakte in de zomer van vorig jaar de overstap van PSV naar NAC en wist zich in de basis te spelen in de ploeg van toenmalig trainer Stijn Vreven. Hij kwam in totaal tot 31 wedstrijden voor de Bredanaars en daarin was hij viermaal trefzeker. “Rai kwam vorige zomer naar NAC om in zichzelf te investeren en verder te ontwikkelen. Hij heeft het afgelopen seizoen veel minuten gemaakt en ervaring opgedaan op het hoogste niveau”, reageert technisch directeur Hans Smulders op de clubwebsite.

“Wij hadden hem graag in Breda gehouden, maar hij voelt dat hij klaar is voor een nieuwe stap”, vervolgt Smulders. “Als een speler dat gevoel heeft willen wij altijd meedenken om de persoonlijke ambities waar te maken en FC Chiasso wilde aan onze voorwaarden voldoen. Daarmee is Rai een voorbeeld van een speler die wij binnenhalen, verder ontwikkelen en vervolgens voor een goede transfersom verkopen. Wij wensen Rai heel veel succes bij zijn nieuwe club.”

“Ik heb een goede tijd achter de rug bij NAC, waarin ik op meerdere vlakken een ontwikkeling heb doorgemaakt”, voegt Vloet daar op zijn beurt aan toe. “In het buitenland spelen is iets waar ik altijd van heb gedroomd en daarom heb ik besloten om in te gaan op deze aanbieding. Ik wil iedereen die betrokken is bij de club bedanken voor het afgelopen jaar en wens NAC veel succes aankomend seizoen.”