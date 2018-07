‘Pogba is er klaar mee en informeert Raiola over vertrekwens'

Paul Pogba liet op het WK bij vlagen zien waartoe de Fransman allemaal in staat is. De middenvelder werd met zijn ploeggenoten van les Bleus wereldkampioen en de goede lijn die Pogba etaleerde op het toernooi in Rusland zou hij graag willen doortrekken. Zodoende aast de spelmaker volgens verschillende media op een vertrek bij Manchester United.

Diverse Italiaanse media, waaronder Sky Italia en Tuttosport, hebben reeds gemeld dat Pogba wil vertrekken bij the Red Devils. De Frans international is er klaar mee om onder de hoede van manager José Mourinho op een andere wijze te moeten opereren dan dat hij graag zelf zou willen spelen. Juventus zou Pogba willen helpen met zijn vertrekwens.

Nu Cristiano Ronaldo zich heeft aangesloten bij Juventus, zou Pogba gesterkt zijn om naar la Vecchia Signora te willen verkassen. De Fransman zou volgens verschillende Italiaanse media en ook Marca zijn zaakwaarnemer Mino Raiola op de hoogte hebben gebracht van zijn vertrekwens en zijn verlangen om terug te keren naar de Italiaanse landskampioen.

Pogba, die tot medio 2021 vastligt op Old Trafford, kwam in de zomer van 2016 voor 105 miljoen euro over van Juventus. Enkele Italiaanse media suggereren dat Juventus bij die deal een optie tot terugkoop heeft bedongen, waardoor de middenvelder voor zestig miljoen euro kan worden teruggehaald. Juventus zou openstaan voor de terugkeer van Pogba, maar denkt ook aan onder anderen Adrien Rabiot en Sergej Milinkovic-Savic.