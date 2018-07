Pedro vergelijkt Sarri met Guardiola: ‘Een uitdaging voor de spelers’

Maurizio Sarri won maandag zijn eerste wedstrijd als manager van Chelsea. De oefenwedstrijd in Australië tegen Perth Glory werd met 0-1 gewonnen door een vroeg doelpunt van aanvaller Pedro. De Spanjaard geeft aan blij te zijn met de komst van Sarri, die in Londen de opvolger is van de ontslagen Antonio Conte. Volgens Pedro is Sarri eenzelfde type als Pep Guardiola, met wie de speler samenwerkte in hun gezamenlijke tijd bij Barcelona.

Pedro denkt dat het enige tijd zal duren voordat de ploeg gewend is aan de speelwijze van Sarri, maar hij kijkt ernaar uit om met de nieuwe trainer samen te werken. Hij ziet vergelijkingen met Guardiola, onder wie Pedro vijf jaar lang speelde in het Camp Nou. “Ze zijn hetzelfde. Hun intensiteit en mentaliteit is vergelijkbaar en dat is goed”, aluds Pedro tegenover diverse Engelse media.

Sarri gaf bij zijn presentatie aan dat hij Chelsea mooi en attractief voetbal wil laten spelen en op die manier prijzen wil winnen. “Het zal tijd kosten om deze ideeën door te voeren”, aldus Pedro. “Onze trainer is ontzettend gemotiveerd. Hij is een goede en eerlijke trainer. Ik wist wie hij was en wat hij heeft gedaan bij Napoli. Ik weet dat hij goede ideeën heeft.”

De eerste indruk was in ieder geval goed, meent Pedro. “Na zijn komst was hij gelijk goed met alle spelers. Hij praat veel en hamert op het veld enorm op zijn ideeën. Het is een enorme uitdaging voor de spelers”, aldus Pedro over Sarri, die gedurende zijn tijd bij Napoli een reputatie heeft ontwikkeld als trainer die staat voor aanvallend voetbal.