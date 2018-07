Roma troeft topclubs af en haalt concurrent van Kluivert voor 36 miljoen

Malcom ruilt Girondins Bordeaux in voor AS Roma, zo melden beide clubs via de officiële kanalen. Er wordt gemeld dat een akkoord is bereikt en dat alleen het papierwerk nog geregeld moet worden. De 21-jarige buitenspeler, die maandagavond in Rome aankomt, gaat bij Roma zijn handtekening zetten onder een vijfjarig contract. Naar verluidt betaalt de Italiaanse club circa 36 miljoen euro aan Bordeaux om Malcom in te lijven.

De overgang van Malcom naar Roma komt niet uit de lucht vallen, want al dagen meldden verschillende media dat de transfer naar de Italiaanse hoofdstad naderde. Ook onder meer Bayern München, Internazionale, Valencia en Everton aasden op de aanvaller, maar vissen dus achter het net. Zaakwaarnemer Fernando Garcia bevestigde eerder al dat zijn cliënt naar Italië wilde.

Malcom, die nog tot medio 2021 vastlag bij de Franse club, gaat in Rome naar verluidt tweeënhalf miljoen euro per seizoen verdienen. Malcom kan worden gezien als een concurrent voor Justin Kluivert, aangezien de aanvaller zowel op links- als op rechtsbuiten kan spelen. Ook kan Malcom als aanvallende middenvelder fungeren, waardoor de komst van Hakim Ziyech nog onwaarschijnlijker is geworden.

Roma is deze zomer bijzonder actief op de transfermarkt. Sportief directeur Monchi heeft al tientallen miljoenen euro’s gespendeerd om onder anderen Kluivert, Javier Pastore, Bryan Cristante, Ante Coric en Davide Santon te contracteren. Roma heeft momenteel veel geld in kas, mede omdat doelman Alisson Becker onlangs voor minimaal 62,5 miljoen euro is getransfereerd naar Liverpool.