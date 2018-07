Valencia lijkt Oranje-internationals te negeren met miljoenenaankoop

Cristiano Piccini is speler van Valencia, zo meldt de Spaanse club via de officiële kanalen. De rechtsback komt over van Sporting Portugal en naar verluidt betaalt de club uit de sinaasappelstad tien miljoen euro. Zodoende lijken Hans Hateboer en Timothy Fosu-Mensah, die in verband werden gebracht met Valencia, niet meer te verkassen naar Spanje. Piccini heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2022 en zijn afkoopsom is bepaald op tachtig miljoen euro.

Valencia bracht eerder naar verluidt een miljoenenbod uit op Hateboer, die zelf wel openstond voor de transfer. Atalanta wilde echter niet meewerken, waardoor onder anderen Fosu-Mensah en Piccini in beeld zijn gekomen. De twintigjarige verdediger van Manchester United moest via onder meer een huurconstructie naar LaLiga worden gehaald.

De komst van de drievoudig international van het Nederlands elftal lijkt onwaarschijnlijker te zijn geworden nu de 25-jarige Italiaan zich heeft verbonden aan los Che. De verdediger is de vijfde aanwinst van Valencia, na Uros Racic (Rode Ster Belgrado), Geoffrey Kondogbia (definitief overgenomen van Internazionale), Mouctar Diakhaby (Olympique Lyon) en Daniel Wass (Celta de Vigo).

Trainer Marcelino heeft met de komst van Piccini meer mogelijkheden achterin. De Italiaan was al eerder actief in LaLiga, want hij speelde 58 wedstrijden in het shirt van Real Betis. De club uit Sevilla verkocht de verdediger in de zomer van 2017 voor drie miljoen euro aan Sporting. Betis heeft recht op vijftien procent van de meerwaarde van zeven miljoen euro.