Virgil van Dijk door alcoholwetgeving uitgeroepen tot ‘Man of the Match’

Borussia Dortmund was zondagavond in Charlotte met 1-3 te sterk voor Liverpool, maar het was een speler van de verliezende partij die na afloop van de wedstrijd de trofee voor Man of the Match in de handen gedrukt kreeg. Virgil van Dijk, die nog de score wist te openen namens the Reds, mocht zich de Speler van de Wedstrijd noemen, hoewel die prijs eigenlijk voor iemand anders bedoeld was.

De stemgerechtigden van de International Champions Cup, dat het duel organiseerde, brachten namelijk hun stem uit op Christian Pulisic, verantwoordelijk voor twee doelpunten van die Borussen en ook nog eens goed voor een assist. Doordat de prijs werd gesponsord door Heineken mocht de 19-jarige Pulisic hem echter niet in ontvangst nemen, aangezien de leeftijdslimiet voor het nuttigen van alcohol in de Amerikaanse staat North Carolina op 21 ligt.

Van Dijk mocht daardoor de trofee in ontvangst nemen, al was hij vanzelfsprekend niet tevreden over de nederlaag: “Er zijn nog veel dingen die beter moeten. Het is nog wel de voorbereiding en we hebben hard gewerkt om bepaalde aspecten van ons spel te verbeteren, dus het is jammer dat we in de laatste vijf minuten nog verliezen.”

“Het was erg vochtig en ik denk dat iedereen ervoor moest werken. We hebben de afgelopen dagen hard getraind, maar dat hoort erbij in de voorbereiding. Je moet fitter en beter worden. Ik ben erg trots dat ik voor deze club mag spelen. Je ziet het nu ook aan de opkomst van het publiek, het is fantastisch en ik geniet van ieder moment”, liet hij optekenen via de officiële kanalen van zijn club.