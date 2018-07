‘Sterke, snelle speler’ ruilt FC Emmen in voor Keuken Kampioen Divisie

RKC Waalwijk versterkt zich per direct met de diensten van aanvaller Mario Bilate, zo meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie maandag via de officiële kanalen. Club en speler hebben een akkoord bereikt over een overeenkomst voor één seizoen, met een optie voor nog een voetbaljaargang.

De 27-jarige spits komt transfervrij over van FC Emmen en sluit per direct aan bij de groep. “De afgelopen periode hebben we uitvoerig onderzoek gedaan naar een geschikte spits die past in het systeem welke onze hoofdtrainer Fred Grim voor ogen heeft. We zijn verheugd dat we nu Mario Bilate, die we al lange tijd in beeld hadden, mogen presenteren”, laat Frank Mosselveld op de site van RKC weten.

“Mario is een sterke en snelle speler die uiteraard een neusje heeft voor de goal, maar ook heeft bewezen zijn teamgenoten in stelling te kunnen brengen”, concludeert de algemeen directeur. Mario Bilate verbond zich in 2011 aan Sparta Rotterdam om vervolgens in 2014 de overstap te maken naar Dundee United. Daarna speelde hij nog voor FC Den Bosch en FC Emmen.