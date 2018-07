‘Transfer van Tim Krul naar Championship binnen 24 uur afgerond’

Tim Krul heeft Brighton & Hove Albion deze zomer transfervrij verlaten, waardoor de doelman op zoek is naar een nieuwe werkgever. The Shields Gazette meldt maandagmiddag dat Krul op weg is naar de Championship, aangezien de dertigjarige sluitpost nadrukkelijk in de belangstelling staat van Norwich City.

Krul reist momenteel af naar Norwich City om een medische keuring te ondergaan bij de club. Naar verluidt ligt er bij the Canaries een tweejarig contract klaar voor Krul, mocht hij de medische testen met succes doorstaan. De overstap van de doelman wordt, als alles goed verloopt, in de komende 24 uur al beklonken, zo klinkt het.

De achtvoudig international van het Nederlands elftal kwam afgelopen seizoen uit voor Brighton, na een eerdere periode bij Newcastle United. Dat was geen onverdeeld succes: Australisch international Matt Ryan kreeg de voorkeur als eerste doelman. Newcastle verhuurde Krul eerder aan Ajax en AZ, maar ook die dienstverbanden liepen niet uit op een succesvolle samenwerking.

Krul werd eerder door de Britse media in verband gebracht met onder meer een overstap naar Fulham. De Nederlander zou bij de Londenaren een contract voor twee seizoenen kunnen tekenen en zou al in gesprek zijn geweest met de club. Fulham, dat afgelopen seizoen via de play-offs van de Championship promoveerde naar de Premier League, lijkt nu echter niet meer geïnteresseerd in Krul.